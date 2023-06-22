استقبل نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر، صباح أمس، سفير ماليزيا لدى الكويت علاء الدين محمد نور، والذي يزور الغرفة للمرة الأولى.



وفي بداية اللقاء، رحب العمر بالسفير الماليزي، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري قد بلغ خلال عام 2021 ما قيمته 290 مليون دولار.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وذلك من خلال تنظيم لقاءات ثنائية وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي.



من جانبه، أعرب السفير عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مؤكدا على أهمية العمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة بين البلدين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتعرف على اهم الفرص الاستثمارية في ماليزيا، أعرب عن أمله في أن يتم تكثيف الجهود والتنسيق لتنظيم زيارات وفود اقتصادية ماليزية إلى الكويت بهدف إقامة لقاءات ثنائية بين قطاع الأعمال، ومناقشة إنشاء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة في جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.