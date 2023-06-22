أنهت بعض اللجان البرلمانية أمس اختيارها لمنصب الرئيس والمقرر، حيث اختارت لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف رئيساً والنائب حمد العبيد مقررا. كما اختارت لجنة حماية المال العام النائب مهلهل المضف رئيسا والنائب حمد العليان مقرراً.



واختارت لجنة الميزانيات النائب د.عادل الدمخي رئيسا والنائب أسامة الزيد مقرراً. وحددت اللجنة التشريعية النائب مهند الساير رئيسا والنائب أسامة الشاهين مقرراً، كما حددت لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد العتيبي رئيسا والنائب د.محمد المهان مقررا. اما اللجنة المالية فقد اختارت النائب شعيب المويزري رئيسا والنائب عبد الوهاب العيسى مقررا.