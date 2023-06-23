تقدمت نقابة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة بخالص التهنئة إلى رئيس المجلس أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب الرئيس محمد براك المطير وأمين السر د.مبارك حمود الطشه ومراقب المجلس د.محمد هادي الحويلة وأعضاء المجلس والأمين العام خالد سعد بوصليب، بمناسبة نجاح افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر في دور انعقاده العادي الأول.



وأعرب رئيس النقابة جمال الشلاحي في تصريح صحافي عن بالغ سروره بتشريف سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - مجلس الأمة لافتتاح الفصل التشريعي.



وهنأ الشلاحي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة، وحصول النائب محمد براك المطير على منصب نائب رئيس مجلس الأمة، وهنأ النائبين د.مبارك الطشه بمنصب أمين سر المجلس ود.محمد الحويلة بمنصب المراقب.



وقال الشلاحي، إن النقابة تبارك للسادة أعضاء مجلس الأمة حصولهم على ثقة الشعب في انتخابات حرة نزيهة أجريت في السادس من يونيو 2023، كانت محل فخر واعتزاز وإعجاب على المستويات كافة، مشيدا بجهود قطاعات الأمانة العامة في التنظيم الجيد والرائع والتي ساهمت في نجاح حفل الافتتاح وخروجه بوجه يشرف ويليق بالكويت برلمانا وحكومة وشعبا.