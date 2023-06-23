وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي د.حمد العدواني جاء كالتالي:



ورد في التقارير السنوية للجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الكثير من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية خلال التدقيق والفحص على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.



المؤسف في الأمر أن أغلب هذه المخالفات التي تشكل تعديا على المال العام مستمرة في هذا الصرح العلمي دون اتخاذ إجراءات لإيقافها، بجانب المخالفات الإدارية المستمرة أيضا من قبل الإدارة المؤقتة الحالية والقائم بأعمال المدير العام (الذي تجاوزت فترته المؤقتة السنتين) بالرغم من توجيه «رابطة الباحثين الكويتيين» العديد من المناشدات لك ولوزارتكم، فضلا عن تقارير إعلامية توثق تلك المخالفات بأنواعها.



وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:



1- ما الإجراءات المتخذة لمعالجة كافة المخالفات والملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية - ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين - على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية لاسيما المتكررة منها في عدة تقارير صادرة؟



2- في لقاء وفد رابطة الباحثين الكويتيين بكم بشهر نوفمبر 2022 طالبوا بإنصاف مبتعثي المعهد بمساواتهم بزملائهم في المؤسسات العلمية - مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي - تشجيعا للطاقات والكوادر العلمية الشبابية من أبناء الوطن، يرجى الإجابة عن: هل تم تقليص الميزانية المخصصة للبعثات والدورات التدريبية والمهام العلمية بسبب المناقلات لصالح تعزيز ميزانية إجازات التفرغ الخاصة بمسؤولي المعهد على حساب الطاقات الشبابية المستحقة؟ يرجى التوضيح وتزويدي باللوائح التي تسمح لإدارة المعهد بالمناقلة بين بنود الميزانية. كما يرجى تزويدنا بالبيانات الخاصة ببنود ميزانية الابتعاث والمخصصات المالية المخصصة للمبتعثين، وكذلك الميزانية الخاصة بإجازات التفرغ العلمي المخصصة للمسؤولين، ومتى كان آخر مناقلة أو تعزيز لميزانية التفرغ العلمي. كما يرجى الإجابة عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم بخصوص تلك المطالبات التي قدمتها «الرابطة»، لاسيما أنكم قمتم باستلام المطالب كتابيا وشخصيا ووعدتم بحل جميع التجاوزات والملاحظات بذلك اللقاء.



3- وجهت رابطة الباحثين العلميين مناشدة بتاريخ 27/3/2023 لكم كوزير مختص بالإشراف على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية تساءلت فيه عن قيام إدارة المعهد المؤقتة الحالية بإجراءات غامضة بشأن تأسيس شركة ربحية لإنتاج وتسويق وبيع المياه التي ينتجها المعهد تحت اسم (مياه كاظمة) ولم تتم الإجابة من قبلكم بصفتكم الوزير المعني عن التساؤلات: ما آلية تكوين مجلس الإدارة التأسيسي؟ وكيف تمت عملية الاختيار؟ وما خبرات المجلس الحالي في تأسيس هذا النوع من الشركات؟ ومن هم الممولون الرسميون؟ وهل تم الالتزام بتوصيات اجتماع مجلس الوزراء أثناء عملية الاختيار؟ وكيف تمت عملية تحديد واختيار المساهمين بالشركة؟ وهل تمت دعوة المديرين والمسؤولين ومديري المشاريع ذوي الصلة بالمعهد لأخذ رأيهم واطلاعهم على تفاصيل تأسيس الشركة؟ وما النظم واللوائح المتبعة للتحكم وتشغيل وإدارة الشركة؟ ولماذا تقتصر دعوة الحضور لاجتماع الجمعية التأسيسية على من بعثت لهم دعوة خاصة للمشاركة فقط؟ وهل توجد موافقة من مجلس أمناء المعهد على كل ما تم ذكره؟ هل تم ابلاغ وزارة التعليم العالي وأخذ موافقات مسبقة منها؟



4- نمى إلى علمي وجود لجان دائمة مفتوحة الفترات مثل لجنة البعثات ولجنة الشراء ولجنة التظلمات ولجنة الترقيات وغيرها من لجان محتكرة على بعض الأسماء من موظفي المعهد ومسؤوليه، وبلا تحديد زمني في قرار تشكيلها للأعضاء وعليه يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان والتوضيح في جدول أسماء الأعضاء وصفاتهم الوظيفية وتحديد مدد مشاركتهم في اللجان.



5- قامت رابطة الباحثين الكويتيين في المعهد بتوجيه مناشدة لكم أيضا بخصوص عدم التزام إدارة المعهد الحالية بشروط تعيين الباحثين (حملة الدكتوراه) من حيث إلغاء شروط النشر العلمي للمتقدم في إعلان التوظيف الأخير، فهل قمتم بأي إجراء ردا على تلك المناشدة لتصحيح الوضع وحفاظا على المستوى المهني والعلمي لهذا الصرح؟ يرجى تزويدي بالإجراء الذي قمتم به لإصلاح هذا التجاوز، وفي حالة عدم تجاوبكم مع هذه المناشدة يرجى تزويدي بأسباب تجاهلها.