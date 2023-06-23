نشر جميع الوثائق الصادرة عن مجلس 2022 على الموقع الرسمي للمجلس وإعادة إدراج جميع الأعمال البرلمانية للمجالس المبطلة وعدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين

تكليف المطير والطشه والحويلة والأمين العام بدراسة التعيينات وعقود الاستعانة والموافقة على إعادة تعيين خالد بوصليب أميناً عاماً لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة



عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير وأمين سر المجلس د.مبارك الطشه ومراقب المجلس د.محمد الحويلة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب.



وأصدر مكتب المجلس عقب الاجتماع بيانا صحافيا أعرب فيه رئيس وأعضاء المكتب عن شكرهم لموظفي مجلس الأمة من مختلف القطاعات وحرس المجلس على الجهود المبذولة في تنظيم جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.



ووافق مكتب المجلس على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة بشأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو ٢٠٢٣ أسبوعيا بواقع ٧ جلسات، وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك.



وستعقد الجلسات تباعا حسب التواريخ التالية:



الثلاثاء 11 يوليو 2023



الأربعاء 12 يوليو 2023



الخميس 13 يوليو 2023 (جلسة خاصة)



الثلاثاء 18 يوليو 2023 (جلسة خاصة)



الثلاثاء 25 يوليو 2023



الأربعاء 26 يوليو 2023



الخميس 27 يوليو 2023 (جلسة خاصة)



ووافق مكتب المجلس على إعادة تعيين خالد سعد أبو صليب أمينا عاما لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة.



واستكمالا لأعمال اللجنة الثلاثية السابقة المكلفة ببحث أوضاع الأمانة العامة لمجلس الأمة والمخالفات والتجاوزات في التعيينات وعقود الاستعانة والنقل والندب والأمور الإدارية والمالية بشكل عام، وكذلك بحث الأوضاع في تلفزيون (المجلس)، قرر مكتب المجلس الموافقة على تكليف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين السر د.مبارك الطشه ومراقب المجلس د.محمد الحويلة والأمين العام خالد بوصليب بإجراء دراسة بشأن المواضيع محل التكليف وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى مكتب المجلس.



وناقش مكتب المجلس بعض القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس 2020 خلال الفترة التي أعقبت إبطال مجلس 2022، من تعيين وترقية ونقل وندب وتكليف وإنهاء تكليف وغيرها من القرارات الإدارية المهمة، وقرر مكتب المجلس إلغاءها.



واستعرض مكتب المجلس التقرير الأول للجنة التحقيق في نظام الانصراف، وقرر الموافقة على القرارات الأولى الصادرة عن لجنة التحقيق مع التوصية باستعجال أعمال اللجنة.



وقرر مكتب المجلس الموافقة على الطلب المقدم من العضو د.عبدالعزيز الصقعبي بنشر جميع الوثائق الصادرة عن مجلس 2022 على الموقع الرسمي للمجلس.



كما وافق مكتب المجلس على الطلب المقدم من العضو د.عبدالعزيز الصقعبي بإعادة إدراج الأمانة العامة لمجلس الأمة جميع الأعمال البرلمانية للمجالس المبطلة وإعادة تحميل جميع جلسات هذه المجالس على قناة المجلس في منصة (you tube).



وتمت الموافقة على نشر التقرير الإعلامي المصور عن إنجازات مجلس 2022 المبطل.



ووافق مكتب المجلس على تعميم ونشر كل القرارات الصادرة عن الأمانة العامة عن طريق البريد الإلكتروني تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.



وقرر مكتب المجلس عدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة، والاستعانة بمستشارين كويتيين تطبيقا لسياسة الإحلال.