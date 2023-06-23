ضمن خططه الطموحة لتطوير مهارات العاملين في القطاعات الحكومية، نظم القسم الفني في مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، برنامجا تدريبيا جماهيريا بعنوان «المهارات الإبداعية في العلاقات العامة» والتي قدمها الناطق الرسمي لتطبيق الخدمات الحكومية الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عباس في مسرح مركز ابن الهيثم في العديلية، وسط مشاركة كبيرة من موظفي القطاع الحكومي من قيادات إدارات واقسام العلاقات العامة في عدد من الجهات الحكومية والهيئات العامة.



وتناول كاظم خلال البرنامج التدريبي أسس تكوين فرق العمل داخل إدارات العلاقات العامة وكيفية الإلمام بالمهام الأساسية لطبيعة عمل ممارسي العلاقات العامة وطرق تشجيع العاملين في القطاع الحكومي على إبراز دور المؤسسة داخل المجتمع وعلى مستوى الإعلام من أجل إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها للأفراد علاوة على تلمس احتياجات الجمهور الداخلي من الموظفين بحيث يتم تعزيز الولاء الوظيفي وإبراز الإبداع والقدرة على الابتكار لدى الموظف في القطاع العام الحكومي.



وفي ختام البرنامج التدريبي قامت الأستاذة فاتن الغريب ـ رئيس القسم الفني في مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتكريم المستشار والمتحدث الرسمي لتطبيق (سهل) للخدمات الحكومية الالكترونية يوسف كاظم عباس على جهوده في إثراء خطة العمل التي تم وضعها لمصلحة الجهات الحكومية وافراد المجتمع.