اختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في المعرض الوظيفي الذي عقد بجامعة الكويت وذلك ضمن مساعيه المتواصلة على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني إن مشاركة ورعاية «بوبيان» للمعرض تأتي تأكيدا لخطواته الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج ومنحها المزيد من الفرص نحو الإبداع والابتكار وتوفير مناخ عمل مناسب انطلاقا من إيمان البنك الراسخ بأنهم ركيزة ما تقوم عليه استراتيجيتنا لتنمية العنصر البشري.



وأوضح الرحماني ان «بوبيان» دائما ما يجدد التزامه تجاه دعم المواهب الوطنية ورعايتها بشكل كبير من خلال إطلاق مشاريع وبرامج تدريبية متخصصة في بعض المجالات مثل التمويل وعلوم الكمبيوتر والتقنيات والمبيعات وغيرها والتي تهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي ويساعد في بناء القدرات الذاتية وزيادة خبرات الكوادر البشرية في البنك.



وأضاف ان البنك نجح في إدخال برامج تدريبية جديدة تطبق أغلبها لأول مرة على مستوى الكويت إلى بيئته التدريبية وإعدادها لتكون بمنزلة أرض خصبة صالحة لاحتضان ودعم مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير لحديثي التخرج تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلى بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي.



وأكد ان هذه البرامج التدريبية ساهمت بقدر كبير في تنمية كفاءات موظفينا لاسيما من الشباب الكويتي وزودتهم بمهارات استثنائية على مستوى مختلف إدارات البنك وعلى رأسها مشروع Boubyan Business School الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة كونه مظلة ينطوي تحتها العديد من الأكاديميات والدورات التدريبية مثل برنامجي Career PRIME وBoubyan Explorer الموجهين خصوصا لتطوير مهارات حديثي التخرج وغيرهما.



وأشار إلى ان «بوبيان» فرض نفسه كإحدى أهم واجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم افضل ما لديهم، كما يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية التي تجاوزت حاليا 80%.



من جانبه، أكد مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل على دور «بوبيان» البارز في إعداد وتجهيز بيئة عمل مناسبة لتعزيز قدرات الموظفين وإبراز قدراتهم لتقديم أفضل أداء وبذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى العمل، مبينا أن جناح البنك في المعرض شهد إقبالا كبيرا من المشاركين