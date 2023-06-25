

القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرا فنيا، وذلك اعتبارا من الدورة السادسة التي تعقد من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة. ويأتي ذلك الاختيار تماشيا مع الرؤية الجديدة للمهرجان، والتي تمثل «صناعة السينما» هدفها الرئيسي، وذلك في إطار استراتيجية جديدة يتبناها المهرجان السينمائي للانطلاق إلى آفاق أرحب، وحرصا من إدارته على توفير المزيد من الرعاية والدعم لصناع السينما المصرية والعربية وروادها وفقا للسياسة المعتمدة في الفترة المقبلة.



وعبرت ماريان خوري عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل المهرجان، آملة المساهمة في تطوير العمل، كما تمنت أن يمثل حضورها ضمن فريق العمل إضافة جديدة، قائلة: مهرجان الجونة يسهم منذ انطلاقته في تحقيق مشاريع مهمة من خلال الدعم الذي يقدمه، أتمنى توسيع مجال الرعاية والدعم وتنظيم الورش لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وذلك في كل مجالات العمل السينمائي.



وقال المدير التنفيذي عمرو منسي: إن تعيين خوري مديرا فنيا من أهم القرارات التي اتخذتها إدارة مهرجان الجونة، مؤكدا أنه على يقين من أنها ستمثل إضافة قوية للمهرجان بتوليها هذا المنصب، كونها واحدة من أهم صناع السينما في المنطقة، ولديها الكثير من الخبرات في هذا المجال.



وعن اختيار ماريان خوري، قال مدير المهرجان انتشال التميمي: العلاقة بين مهرجان الجونة والمنتجة الكبيرة ماريان خوري ليست وليدة اللحظة، بل إنها علاقة قوية مستمرة منذ الدورات الخمس الماضية للمهرجان، واتخذت أشكالا مختلفة، مرة من خلال عضويتها بلجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، ومرة بصفتها منتجة، ومرات عديدة كمساهمة في منصة الجونة السينمائية، وانضمام خوري للجهاز الفني والإداري استمرار لهذا التعاون، وتواجدها سيشكل إضافة حقيقية بالغة الأهمية.



يذكر أن ماريان خوري منتجة ومخرجة مصرية استمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لنحو ثلاثين عاما، حيث أنتجت وأخرجت أعمالا منذ عام 1980 تناولت فيها الهوية والذاكرة الشخصية وتهميش الأقليات، كما أنتجت أكثر من 30 عملا دراميا ووثائقيا حازت على جوائز في مهرجانات دولية، وكان لها دور رئيسي في تأسيس «بانوراما الفيلم الأوروبي» منذ دورته الأولى عام 2004، كما ساهمت في وضع حجر الأساس لسينما «زاوية سينما» في 2014.