بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022م - 2023م أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق، مثمنا سموه جهودهم الدراسية المتواصلة ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز، سائلا سموه الباري تعالى لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.