نحن بانتظار رد الوزير على الأسئلة في المهلة القانونية



طالب أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه بإعمال مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع البعثات الطبية على طلاب التعليم الحكومي والخاص.



وقال الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نحن أتينا ننشد التعاون ونضع مصلحة الطلبة والطالبات فوق كل اعتبار، وننبهكم إلى مواطن الخلل في وزارتكم ونتمنى تدارك الخلل». وأضاف الطشه إن النواب يراقبون عمل الوزراء من خلال الأسئلة البرلمانية وللوزراء حق الرد، رافضا أن يكون هذا الرد ببيانات مغلوطة يشوبها بعض التدليس.



وذكر الطشه أنه حتى يتم علاج مشكلة عدم العدالة في توزيع البعثات الطبية وجه عدة أسئلة برلمانية إلى وزير التعليم حول بيان ومواضع الخلل في الوزارة.



وطالب ببيان واضح عن القواعد والآليات التي تستند إليها وزارة التعليم في توزيع البعثات الخارجية على الطلاب. وسأل الطشه عما إذا كانت هذه الآلية تتسم بالعدالة، مستفسرا عن عدم إعمال المساواة ومبدأ النسبة والتناسب بين خريجي التعليم الخاص والحكومي.



وخاطب الطشه وزير التعليم بقوله «أنت تعلم أنك أمام مشكلة والحلول المؤقتة لا تحقق المصلحة ومن الواجب عليك أن تعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقق العدالة بين أبنائك الطلاب، ونحن بانتظار ردك على هذا الأسئلة في المهلة القانونية لكي يتحمل كل شخص مسؤولياته».