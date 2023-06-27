أسامة دياب



رفــع عــدد من السفراء ورؤســــــاء البعثــــات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء الحكومة ولعموم الشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار.



بدوره، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا أن يعاد عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.



وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لأعـــرب عـن خالص التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وانطـلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، متمنيا للشعب الكويتي كل التوفيق والسداد في تنمية الوطن وازدهاره تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومتطلعا لتعزيز التعاون مع الجانب الكويتي في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، ومواءمتها مع رؤية «الكويت 2035» لتحقيق المزيد من الفوائد للشعبين.



من جانبها، قالــت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر بينما نستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمسلمين حول العالم.



وأضافت: عيد الأضحى هو تتويج للحج الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، وأود بهذه المناسبة أن أهنئ الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، بمن فيهم المواطنون الفرنسيون والكويتيون.



وتابعت: عيــد الأضحى هو وقت خاص للتأمل في العطاء والصدقة. إنه تذكير بالتزام الإسلام بالمساواة والرحمة. أتمنى أن تجلب هذه الأيام المباركة السلام والهدوء للمنطقة وللعالم.



واختتمت قائلة نيابة عن الشعب الفرنسي وفريق السفارة الفرنسية في الكويت، أتمنى للجميع الاحتفال بعيد رائع وآمن.



من جهته، قال سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو نرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة دولة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول «عيد الأضحى المبارك» مقرونة بأطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والنجاح وللشعب الكويتي الصديق والمزيد من الازدهار والتقدم والاستقرار.



وأضــاف السفيــر إيسيدرو قائلا: «وبهذه المناسبة السعيدة، أود أن أعبر عن ارتياحنا للعلاقات الودية والصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا ونؤكد على بذل الجهود لتعزيز العمل المشترك بيننا تحقيقا للمصلحة المشتركة».



بدوره، قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب الكويتي وكل الحجاج وكل من يحتفل بالعيد الأضحى حول العالم، موضحا ان عيد الأضحى هو فرصة للتفكير في الإنجازات التي قدمتها المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة والعالم كبناية للمجتمعات المتنوعة والقوية والشاملة.



وأضــاف في هـــذه المناسبة أتمنى أن نستغل هذه الفرصة للتفكير في القيم العالمية عن التعاطف والسلام وعسى أن تعمكم فرحة العيد أنتم وأعزاءكم. عيدكم مبارك وحج مبرور.



من جانبه، قال القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت غديميناس فرانافيتشس: بالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى. كما أود أن أبارك لكل من سيؤدي فريضة الحج هذا العام.



وتابع: هذه هي المرة الثالثة التي أحتفل فيها بعيـد الأضحى المبارك منذ وصولي إلى الكويت في سبتمبر 2020. لقد استمتعت كثيرا على مر السنين بمعرفة المزيد عن هذا الاحتفال الديني والتقاليد المرتبطة به، والتي تعزز القيم العالمية مثل الرحمة والكرم.



من جهته، قال سفير جمهوريـــة باكستـــان الإسلامية مالك محمد فاروق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب دولة الكويت، الجالية الباكستانية العزيزة والنابضة بالحياة، والأمة الإسلامية بأكملها.



وأضاف: عيد الأضحى، المعروف أيضا بعيد النحر، له أهمية كبيرة ويعيد إحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه، مما يدل على إيمانه الراسخ وخضوعه لمشيئة الله تعالى. تذكرنا هذه المناسبة بقيم التضحية والرحمة والوحدة.



وتابع: نعرب عن خالص امتناننا للقيادة المتميزة لدولة الكويت على دعمها وتعاونها المستمر، وتعزيز الروابط القوية بين بلدينا. أتمنى أن تعزز هذه المناسبة المباركة أواصر الصداقة والتعاون بين باكستان والكويت، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقا لعلاقاتنا الثنائية.



وأوضح: أود أن أنقـــل أطيب تمنياتي للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الكويت وباكستان بهذه المناسبة المقدسة. مساهماتهم وصمودهم وتفانيهم هي شهادة على الروابط القوية بين بلدينا. إن كرم أصدقائنا الكويتيين ولطفهم وحبهم أمر يستحق الثناء حقا. في هذا اليوم الميمون، أتمنى أن تمتلئ بيوتكم بالفرح والازدهار ورفقة الأحباء.



وأضاف: أدعو الله تعالى أن يعزز عيد الأضحى عزمنا الجماعي على التمسك بمبادئ الإيمان والرحمة والوئام. دعونا نحتضن روح التضحية ونتأمل في دروس إخلاص النبي إبراهيم الذي لا يتزعزع لله تعالى. أتمنى أن يجلب هذا العيد السلام والازدهار والبركات لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.