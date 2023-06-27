أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق المقررة أواخر العام الحالي.



وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في فبراير الماضي من دون الاعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الاندية بعد الامارات وقطر والمغرب.



جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي الى جدة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، وقال في هذا الصدد: «يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نموا على مستوى العالم».



وفيما يلي الفرق المتأهلة للبطولة: - الاتحاد (بطل الدولة المضيفة) - مان سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا) - أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا) - الأهلي المصري (بطل إفريقيا) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا) - ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) - بطل أميركا الجنوبية: لم يحدد بعد.