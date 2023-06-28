لبناء المساكن أو شرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو لإصلاحها



قدم النواب مهند الساير، حسن جوهر، عبدالله المضف، مهلهل المضـــف، د.عبدالكـريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية جاء نصه كالتالي:



المادة الأولى



يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:المادة 28 - فقرة أولى:



يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين والمواطنـــات الأرامل أو المطلقات ممن لم يتمتعوا بالرعاية السكنية وغير المتزوجين ذكورا وإناث ممن بلغوا الأربعين عاما لبناء المساكن أو شرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة في التعلية أو لإصلاحها وترميمها».



المادة الثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.