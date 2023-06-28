كشف لاعب التنس البريطاني اندي موراي عن أنه لديه خطة بشأن الطريقة التي يود أن يعتزل بها اللعب، لكنه أكد لمشجعيه أنه لايزال أمامه فترة قبل أن ينهي مسيرته.



وبلغ موراي، الفائز بلقب ويمبلدون مرتين، 36 عاما في مايو الماضي، ولايزال يتحدى التوقعات بشأن ما يمكنه تقديمه بعد تثبيت مفصل فخذ معدني.



وبدا موراي قريبا بشكل كبير من الاعتزال خلال صراعه للتعافي من مشكلات الفخذ، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هذه تجربة خضتها ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب مجددا أم لا»، مضيفا بالتأكيد لا أريد أن أضع نفسي في ذلك الموقف، وإنما أرغب في إنهاء مسيرتي وأنا على ملعب التنس، هو أمر لدي فكرة عنه، حيث أعرف متى أريد التوقف ولدي خطة لذلك، لكن المؤكد أن هذا لن يكون على الفور.