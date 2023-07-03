عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن آلية تسليم امتحانات الدور الثاني للمناطق التعليمية للعام الدراسي 2022/2023 والتي ستنطلق بعد غد الأربعاء.



وأوضح السلطان في نشرة أصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، أن التسليم لجميع المناطق التعليمية سيكون في الساعة 4 مساء على أن يكون قبل الامتحان بيوم وتسلم الصناديق يوم الامتحان الساعة 5 فجرا، مشددا على جميع المناطق الالتزام التام بالمواعيد المحددة، كما يرجى إحضار صناديق بعدد كاف موضحا عليها أسماء المدارس.



وأضاف السلطان تتم تعبئة الصناديق بواسطة أعضاء مطابع المناطق التعليمية مع إحضار الهوية التابعة لكل منطقة تعليمية، مشيرا إلى ضرورة التنبيه على المندوبين بعدم إدخال الهواتف النقالة لصالات تسليم الامتحانات.‫