بداح العنزي



تبحث لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا الثلاثاء برئاسة خالد المطيري الاقتراح المقدم من العضوين نصار العازمي وناصر الكفيف بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية «شرق الأحمدي» إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وينضمن جدول اعمال اللجنة الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء: نصار العازمي، م.عبدالله العنزي، وم.سعود الكندري وم.فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان، وم.عبداللطيف الدعي، د.حسن كمال، بشأن تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين، والرد على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ونائبه خالد المطيري، والأعضاء: سعود الكندري عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر، د.حسن كمال، ناصر الكفيف، ناصر الجدعان، نصار العازمي، فهيد المويزري، بشأن تخصيص أرض غرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.