كشف المخرج خالد يوسف أنه يتفاوض حاليا لإنتاج مسلسل «الأندلس»، مشيرا إلى أنه عمل أضخم من مسلسل «سره الباتع» الذي عرض في شهر رمضان الماضي وكان من إخراجه أيضا.



وقال يوسف، في تصريحات لبرنامج «أسرار النجوم» ، انه معروض عليه إخراج مجموعة من الأفلام ولديه الشغف بالمشاركة فيها، كما تمنى تقديم سيرة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بعمل مختلف، معلقا: «مفيش حد في السينمائيين المصريين يعرف عبدالناصر كما أعرفه أنا، لم أعاصره بالطبع ولكن أعرف أسرته بالكامل، فهم أصدقائي وكل رفقاء رحلته، وعندما اقدم فيلما سيكون مختلفا عما قدم عنه سابقا»، وتمنى أيضا تقديم جزء ثان من فيلم «حين ميسرة»، بعد عرض جزئه الأول عام 2007، بطولة: سمية الخشاب وعمرو سعد ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر وأحمد سعيد عبدالغني.



يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف كان مسلسل «سره الباتع»، من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، وخالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، هدى الإتربي، ميدو عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد توفيق، صلاح عبدالله، رانيا التومي، منة فضالي، وغيرهم.