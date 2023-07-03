

علي إبراهيم



رصدت الإدارة العامة للإحصاء حالات الزواج الموثقة حسب جنسية الزوج والزوجة في العام الماضي 2022.



وبموجب رصد «الإحصاء»، فقد بلغ عدد حالات الزواج لمواطنين (كويتيين) من مواطنات (كويتيات) 9138 حالة، فيما تزوج 585 كويتيا من سعوديات و20 كويتيا من بحرينيات و4 كويتيين من قطريات و10 كويتيين من عُمانيات وكويتي واحد من إماراتية و126 من عراقيات و23 من يمنيات و3 من صوماليات و63 من أردنيات و53 من مصريات و76 من سوريات و41 من لبنانيات و204 من غير محددات الجنسية و4 من فلسطينيات و43 من عربيات أخريات و154 من آسيويات غير عربيات و23 من أفريقيات غير عربيات و39 من أوروبيات



و20 من أميركيات و56 من دول أخرى وبإجمالي 10687 حالة زواج. وبخصوص المواطنات الكويتيات، فقد تزوجن خلال العام الماضي 2022 على النحو التالي: 260 مواطنة كويتية من سعوديين و12 كويتية من بحرينيين و21 من قطريين



و8 من عُمانيين و12 من إماراتيين و45 من غير محددي الجنسية و61 من عراقيين و6 من يمنيين وكويتية واحدة من كل من الصومال والسودان و13 مواطنة من أردنيين و23 من مصريين و18 مواطنة من سوريين و6 مواطنات من لبنانيين ومواطنة واحدة من فلسطيني و27 مواطنة من آسيويين غير عرب و4 مواطنات من أفارقة غير عرب و30 مواطنة تزوجن من أوروبيين و14 مواطنة من أميركيين و22 مواطنة من دول أخرى وبإجمالي 9713 بإضافة زواج المواطنات الكويتيات من مواطنين كويتيين.