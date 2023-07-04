رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس في بروكسل بـ«تقدم حقيقي» تم إحرازه في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق تم إبرامه حول أحكام مرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية.



وقال كليفرلي أمام البرلمان الأوروبي وبجانبه نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش «لمسنا تقدما حقيقيا وأتعهد بالحفاظ على هذا المسار الإيجابي».



وتابع أمام لجنة برلمانية مختلطة «علينا أن نقر بأننا لن نتفق على كل شيء. لكن في علاقات يسودها حس بالمسؤولية، يمكننا إدارة خلافاتنا، مع الاستفادة القصوى من المجالات التي نتفق بشأنها».



وكان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت زار بروكسل الأسبوع الماضي لتوقيع اتفاق تعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الخدمات المالية.



وتأتي الزيارتان في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى تعزيز العلاقات بين ضفتي بحر المانش، بعدما أبرم في مارس «إطار عمل ويندسور» الرامي إلى تهدئة توترات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست» بشكل مستدام.



ويرمي النص إلى تسهيل حركة نقل السلع داخل المملكة المتحدة مع تجنب قيام حدود مادية بين إيرلندا الشمالية (المقاطعة البريطانية) وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي)، بما يتماشى مع اتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حدا لأعمال عنف شهدتها الجزيرة طوال ثلاثة عقود.