نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة ما نشر من بعض الحسابات الاخبارية عن تأجيل جلسة مجلس الأمة لهذا الاسبوع.



وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها ان مكتب المجلس سبق وان اتخذ قرارا في اجتماعه الاخير بتحديد مواعيد الجلسات المقررة في شهر 7، وليس من بينها أي جلسة بتاريخ اليوم أو غدا.



وذكر البيان ان مكتب المجلس وافق خلال الاجتماع المذكور على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة بشأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو 2023 أسبوعية بواقع 7 جلسات، تعقد الجلسات تباعا حسب التواريخ التالية:



الثلاثاء 11 يوليو 2023



الأربعاء 12 يوليو 2023



الخميس 13 يوليو 2023 (جلسة خاصة)



الثلاثاء 18يوليو 2023 (جلسة خاصة)



الثلاثاء 25 يوليو 2023



الأربعاء 26 يوليو 2023



الخميس 27 يوليو 2023 (جلسة خاصة).



وتهيب الأمانة العامة لمجلس الأمة بجميع وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار.