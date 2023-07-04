عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن العاملين في كنترول اختبارات الثانوية العامة انتهوا من مراجعة التظلمات التي تقدم بها طلبة الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي والتي يقارب عددها 1900 تظلم، مشيرة الى انه بعد التدقيق وفتح الأوراق والتأكد من الدرجات اتضح ان جميع الدرجات صحيحة ولم يظلم احد. وأوضحت المصادر ان الوزارة سمحت بتقديم التظلمات لمدة ثلاثة ايام عبر موقعها الالكتروني «اونلاين» على ألا يتجاوز التظلم ثلاث مواد دراسية، لافتة الى ان الوزارة قامت بالإجراءات المطلوبة لإعطاء كل ذي حق حقه، وتمت المراجعة بشكل متأن.