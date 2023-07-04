كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي عن أن عدد القادمين إلى سورية خلال فترة العيد بدءا من منتصف الشهر الفائت حتى أمس بلغ نحو 35 ألف قادم معظمهم مغتربون سوريون، بينهم 9 آلاف عربي منهم نحو 7 آلاف أردني وما تبقى من دول عربية مختلفة، إضافة الى مئات من الأجانب القادمين إلى داخل البلاد.



ونقل موقع «الوطن» عن المصدر أن الحركة على المعبر مازالت جيدة، مشيرا إلى أن حركة القدوم إلى سورية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال منتصف الشهر الماضي وبالتالي فإن أعداد القادمين كبيرة.



وفي السياق، لفت المصدر إلى أن الجانب الأردني ألغى مسألة التسجيل بالمنصة بالنسبة للمسافرين ترانزيت عبر أراضيه إلى دول الخليج، موضحا أن هذا الإجراء يطبق على القادمين والمغادرين أي ان القادم من دول عربية عبر الأردن وكذلك المغادر إلى دول عربية عبر الأردن أيضا لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، في حين الذي يريد الإقامة في الأراضي الأردنية فإنه يحتاج إلى التسجيل على المنصة المحددة من الجانب الأردني.



وفي موضوع آخر، أشار المصدر إلى أن هناك مشروعا لإعادة تأهيل المعبر بشكل كامل وذلك من خلال العقد الموقع مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التي تتولى تأهيل المعبر، لافتا إلى أن من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها تركيب منظومة طاقة شمسية لتجنيب المعبر أي حالة انقطاع للكهرباء.