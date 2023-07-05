

أنهى نادي باريس سان جرمان الفرنسي اجراءات تعاقده مع الإسباني لويس إنريكي، ليكون مدرب الفريق في الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن إنريكي تواجد أمس في باريس، ليوقع عقده مع «باريس» في مقر النادي.



وأشارت إلى أن المدرب الإسباني، زار باريس في 29 يونيو الماضي، لتفقد المقر الجديد لتدريبات الفريق، وسيوقع إنريكي عقدا لمدة موسمين حتى صيف عام 2025.



وأشارت الصحفية إلى أن فسخ التعاقد مع المدرب السابق كريستوف غالتييه، كان جاهزا، لكن توقيع إنريكي، تأجل لسببين.



وأوضحت لو باريزيان أن المفاوضات مع جالتيه استغرقت الوقت للتشاور بشأن رواتب جهازه المعاون.



كما أن احتجاز المدرب الفرنسي للتحقيق معه بشأن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود، عطلت توقيع لويس إنريكي.



وختمت الصحيفة تقريرها «الآن طويت الصفحة، وباريس يدخل حقبة جديدة مع لويس إنريكي».