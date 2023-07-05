بداح العنزي



أبقت لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري الاقتراح المقدم من العضوين نصار العازمي، وناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية «شرق الأحمدي» إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على جدول اعمالها وذلك لدعوة كل من وزارة النفط والهيئة العامة للبيئة.



وأبقت اللجنة على جدول اعمالها اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء نصار العازمي، وم.عبدالله العنزي، وم.سعود الكندري، وم.فهد العبدالجادر، وم.إسماعيل بهبهــــاني، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان، وم.عبداللطيف الدعي، ود.حسن كمال بشأن تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك لدعوة وزارة الاشغال.



وقال إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها سؤال العضو فهد العبدالجادر، بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين، كما أبقت على جدول أعمالها الرد على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ونائبه خالد المطيري، والأعضاء سعود الكندري، عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر، ود.حسن كمال، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان، ونصار العازمي، وفهيد المويزري، بشأن تخصيص أرض غرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لدعوة الهيئة العامة للبيئة.