هنأ النائب بدر نشمي حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج متحمدا الله على عودتهم سالمين.



وقال نشمي في تصريح صحافي ان وزارة الاوقاف وبعثة الحج الكويتية امام مسؤولية كبيرة للتحضير والاستعداد منذ الآن لموسم الحج العام القادم، مبينا ان الكلفة المالية للحج اصبحت عبئا على كاهل المواطنين.



وأضاف نشمي ان وزارة الأوقاف مطالبة بإعادة النظر في الاجراءات والقرارات الادارية الخاصة ببعثة الحج الكويتية بما يسهم في تخفيض الأسعار وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.



وأعلن نشمي عن تقديمه اسئلة برلمانية لوزير الاوقاف بهذا الخصوص جاء نصها كالتالي:



لما كان حج بيت الله الحرام ركنا من اركان الاسلام الخمسة التي فرضت على من استطاع اليه سبيلا، ونظرا لحرص واهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ان يلقى الحجاج كل سبل الراحة اثناء اداء فريضة الحج، ونظرا لتطبيق نظام جديد لإصدار تصاريح الحج الممنوح للأفراد والذي أثار العديد من التساؤلات، للوقوف على حقيقة الأمر، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور بعثة الحج الكويتية؟ وما معايير قبول الحجاج؟ وهل تم استثناء أحد من هذه المعايير والضوابط؟ في حال الاستثناء، يرجى تزويدي بأسباب الاستثناء لكل حالة على حدة.



2 - يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الحج والعمرة الكويتية، مع تزودي بأسماء شاغلي الوظائف الاشرافية بالإدارة والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لشغل الوظيفة لكل قسم تابع للإدارة، وتزويدي بالاجراءات القانونية التي تضمن تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت، ووفقا لما جاء في المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.



3 - ما استراتيجية وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية للتعاون والتنسيق بينها وبين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تسهيل الحج؟



4 - كم يبلغ عدد الحجاج من دولة الكويت المؤدين لفريضة الحج منذ عام 2013 حتى عام 2023 (كويتيين - غير كويتيين)، مع تزويدي بالشكاوى المقدمة على بعثة الحج من قبل الحجاج ان وجدت؟ مع تزويدي بمخاطبات الاعداد للوزارة من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية.



5 - كم يبلغ عدد حملات الحج والعمرة الكويتية؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الحملات ونوع التصاريح (وقفية - تجارية) لكل حملة على حدة، وشروط الحصول على رخصة حملة حج سواء وقفية او تجارية.



ما دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرقابة على حملات الحج والعمرة والتنسيق فيما بينها؟ وما معايير تصنيف تلك الحملات؟



6 - هل تقوم الوزارة بتقديم دعم مادي لحملات الحج والعمرة، وهل تفرض الوزارة على الحملات الكويتية التعامل مع شركات اثناء الحج؟ وما دور الوزارة في تخفيض اسعار الحج؟ مع تزويدي بأسعار حملات الحج المرخصة (مفردة - ثنائية - ثلاثية - وغيرها).



7 - هل يوجد بيع او استحواذ أو تنازل للرخص الممنوحة من قبل الوزارة؟ يرجى تزويدي بكشف نقل الملكية للحملات آخر 10 سنوات.