بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، ان ما تم تسليمه من مواقع اسكانية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية يفي بالاحتياج من الوحدات حتى عام 2035، مشيرا الى أن اجمالي عدد الوحدات التي أقرها المجلس البلدي يبلغ 197.462 وحدة.



وأوضح الدبوس أن الوحدات التي تم توفيرها موزعة على مناطق جنوب القيروان وجنوب سعد العبدالله والتوسعة الغربية لجنوب سعد العبدالله وشمال المطلاع ومدينة الخيران الجديدة ومنطقتي الصليبية وتيماء وشمال الصبية (الصابرية) والتوسعة الشرقية لمدينة سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد.



وقال م.الدبوس، في مذكرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها تتعلق بطلب تخصيص موقع سكراب أمغرة للرعاية السكنية، انه من الناحية الفنية في حال تخصيص الموقع للمؤسسة خاليا من العوائق يجب نقل السكراب الحالي لموقع بديل، الأمر الذي يتطلب تجهيز البنية التحتية للموقع الجديد المقترح سواء بمنطقة النعايم أو السالمي، إلى جانب ضرورة إجراء فحص لتربة الموقع الحالي للسكراب ومعالجتها كونها أرضا تم استغلالها للسكراب (أرض صناعية)، ودراسة ما إذا كانت التربة صالحة لمتطلبات البناء والسكن، وما إذا كان الأمر يتطلب إعادة استصلاح الموقع مع الالتزام بمعايير «الإطفاء» الخاصة بتخصيص مناطق صناعية أو حرفية أو تخزينية جديدة.



وبخصوص الناحية المادية قال م.الدبوس: نص قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع إسكاني جنوب مدينة سعد العبدالله للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على إخلاء طرف البلدية من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على نقل السكراب، لافتا إلى ما أشارت إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من التزام الوزارات بقيامها وعلى نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق، وفي حال وجود أي عوائق بالموقع سيتعذر على المؤسسة تسلمه.



وبين ان الهيئة العامة للصناعة أبدت موافقتها على نقل سكراب أمغرة إلى الموقع المقترح شريطة عدم تحميلها تنفيذ البنية التحتية للموقع أو تكاليف النقل وإزالة الأنقاض المترتبة على النقل، مبينا أن القرار الصادر من المجلس البلدي في حال الموافقة على نقل الموقع يتضمن تكليف الجهة التي ستتحمل تنفيذ إنشاء البنية التحتية وتكاليفها المادية، والبدء بنقل المستثمرين إلى الموقع الجديد فور الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية.