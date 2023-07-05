بلغ عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي 996 ألفا في العام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام، بحسب تقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء امس. ويتحدر معظم طالبي اللجوء في أوروبا من سورية وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا. واحتسب عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب الروسية في تعداد منفصل، حيث يعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوروبي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.



وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن الأرقام مجتمعة تمارس «ضغطا شديدا على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول». وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من خمس دول بالاتحاد الأوروبي تتلقى طلبات لجوء هي: ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.



حصلت 39% من الطلبات على رد إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ العام 2017. وقدم 71% من الطلبات رجال. وتتخذ العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا وپولندا والسويد، مواقف تزداد تشددا ضد الهجرة غير النظامية. وقد تتعمق هذه الظاهرة مع توقف النمو الاقتصادي للكتلة نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار. وشهد الاتحاد الأوروبي ذروة في الهجرة غير النظامية عامي 2015 و2016 حين وصل 2.5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد. ونشر التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة لديه.