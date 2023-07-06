وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة د. أماني بوقماز، قال في مقدمته: بناء على تطبيق ما جاء في الكتاب الصادر من ديوان الخدمة رقم (20323030098) بتاريخ (2023/04/17) بشأن وقف تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية بنظام النوبة في الادارة العامة للطيران المدني والذي أسفر عن قيام الموظفين الاشرافيين بوقفة احتجاجية بتاريخ (2023/06/22).



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما أسباب تطبيق القرار على الموظفين الاشرافيين على الرغم من اقرار اللجنة الاستشارية القانونية الفنية المشكلة بالقرار، الوزاري رقم (70) لسنة 2022 المعدل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة (2023) بحضور ادارة الفتوى والتشريع بعدم صحة ملاحظة وقف تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية بنظام النوبات وتوصيتها باستمرار تكليفهم؟



2 ـ نظرا لحساسية جميع قطاعات الطيران المدني والتي تتطلب حرصا فنيا عاليا لمتابعة تطبيق المعايير والاجراءات القياسية للمطارات العالمية الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ما خطتكم في حال قرر شاغلو الوظائف الاشرافية التنازل



عن وظائفهم ان تم تطبيق القرار ـ في ظل عزوف موظفي النوبات عن تسكين الوظائف الاشرافية بسبب فقدان المميزات المالية؟



3 ـ ولما تتطلب جميع قطاعات الطيران المدني المتضررة من القرار العمل على مدى اليوم (7/24)، هل قمتم بالاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لبحث استحداث مسمى (رئيس قسم، مراقب، مناوب) للأقسام والمراقبات المتضررة من القرار سالف الذكر؟







..ويقترح توفير عيادة تخصص أطفال بالفترة المسائية بجميع المستوصفات



ضرورة وجود سيارة الإسعاف على مدار 24 ساعة خدمة للمواطنين في حالات الطوارئ



قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا برغبة بتوفير عيادة تخصص أطفال في الفترة المسائية بجميع المستوصفات بالإضافة إلى وجود سيارة الإسعاف على مدار 24 ساعة. وجاء في نص الاقتراح: إنه نظرا للازدحام الشديد في المستشفيات وتكدس المرضى، ورغبة في التخفيف من الضغط كون الكثير من المراجعين من الأطفال بسبب عدم توافر أطباء أطفال في المستوصفات، لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «توفير عيادة تخصص أطفال في الفترة المسائية بجميع المستوصفات، بالإضافة إلى وجود سيارة الإسعاف على مدار 24 ساعة».