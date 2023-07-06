عبدالعزيز الفضلي



قالت الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري، إن طلاب الكويت سيشاركون في أولمبياد الكيمياء الدولي الـ 55 خلال شهر يوليو الجاري بمدينة زيوريخ في سويسرا.



وأكدت الأنصاري أن عدد الطلاب المشاركين 4 من الصف الحادي عشر علمي، وهم: عبدالله فيصل عبدالملك ومحمد أحمد الناجم ويعقوب عبدالعزيز الشريكة وطيبة خالد محمد الدمخي، الذين سيمثلون الكويت بالمسابقة التي سيتنافس فيها نحو 100 دولة.



وأشارت إلى أن الاختيار وقع على هؤلاء الطلاب وفق برنامج وخطة وضعت منذ بداية العام الدراسي حيث كانت هناك مسابقة وطنية على مستوى المناطق التعليمية في أولمبياد الكيمياء وبعد تدريب مكثف وتصفية وطنية أبرزت هؤلاء الطلاب المشاركين لتمثيل الكويت في المسابقة العالمية.



وذكرت أن المشاركة جاءت بهدف رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وتعزيز روح المشاركة لدى أبنائنا الطلاب وتبادل الخبرات العالمية بمشاركة خبراء الكيمياء العالميين.