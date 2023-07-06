وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى وزير المالية مناف الهاجري بشأن انتهاء مؤسسة التأمينات ووزارة المالية من التصور الذي أعلن عنه وزير المالية السابق لزيادة المتقاعدين.



ونص السؤال على ما يلي:



ذكر وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد في جلسة مجلس الأمة المبطل بتاريخ 13 ديسمبر 2022 أن «هناك آليات فنية وقانونية تدرس حاليا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لكيفية عمل الزيادة التي تتناسب مع أوضاع المتقاعدين وتتناسب مع معدلات التضخم، في نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصور متكامل لهذا الموضوع».



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل انتهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية من التصور الذي أعلن عنه وزير المالية السابق بشأن زيادة المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه والإجراءات التالية للتنفيذ، وفي حال النفي، يرجى بيان أسباب التأخر عن الموعد المحدد.