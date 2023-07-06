اكدت عدم السماح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات



اعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية وبشكل فوري اعتبارا من اليوم الخميس موكدة انه لن يسمح بخروج اي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها الا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.



وقالت الوزارة ان المشروع بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت.