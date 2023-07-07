الدورات التنشيطية تختص بسياسات العمل والتطعيم والمسوحات التي يتم عملها للطلبة



عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة الصحة المدرسية في وزارة الصحة د.وفاء الكندري عن إقامة دورات تدريبية تنشيطية هي «الأولى» لرفع المستوى الفني لأفراد الهيئة التمريضية في الصحة المدرسية تحت إشراف رئيس الهيئة التمريضية في الادارة مترون سهام الخولي.



وذكرت الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن الدورات التنشيطية تختص بسياسات العمل والتطعيم والمسوحات التي يتم عملها للطلبة في عيادات الصحة المدرسية.



وبينت د.الكندري أن هذه الدورة تسعى إلى تطوير الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للطلبة في المدارس.



ولفتت إلى أن هناك 40 ممرضا وممرضة يشاركون في هذه الدورة التنشيطية، مشيرة إلى أن الدورات عبارة عن ورش عمل ومحاضرات طبية.



وكشفت د.الكندري عن اعتزام إدارة الصحة المدرسية تنفيذ دورات تدريبية مستقبلية للطواقم الطبية والتمريضية في شهر يوليو من كل عام.