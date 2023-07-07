العلاج يعتمد على أخذ خلايا من بنكرياس إنسان متوفى ثم تحقن مباشرة في الوريد البابي المغذي للكبد حتىتفرز الإنسولين



قال استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر الكويتية د.وليد الضاحي إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية ‏(FDA) وافقت على العلاج Donislecel الذي يحمل الاسم التجاري Lantidra، فاتحين الباب والأمل لعلاج النوع الأول للسكر دون الحاجة لحقن الانسولين.



وأضاف: ‏Lantidra هو أول علاج يستخدم الخلايا لعلاج مرض النوع الأول للسكر ‏عند البالغين، حيث تؤخذ الخلايا القادرة على إفراز الانسولين من بنكرياس إنسان متوفى، ثم تحقن الخلايا مباشرة في الوريد البابي المغذي للكبد لتستقر فيها وتبدأ بإفراز الانسولين، مشيرا إلى أنه لكي تستقر الخلايا وتفرز الانسولين بشكل جيد تعطى ‏للمريض أدوية مثبتة للمناعة لكي لا يرفض الجسم تلك الخلايا.



وأوضح د.الضاحي أن ‏الدراسة التي ساعدت على تسريع الموافقة على هذا العلاج ‏كانت على 30 مريضا بالغا مصابا بالنوع الأول للسكر، ‏وهؤلاء يعانون من تكرار هبوط السكر، وكانت نتائج الدراسة كالتالي:



٢١ ‏مشاركا بالدراسة لم يحتاجوا لحقن الانسولين لمدة عام منهم 11 مشاركا لم يحتج لحقن الانسولين من عام إلى خمسة أعوام و10 مرضى آخرين ‏لم يحتاجوا لحقن الانسولين لأكثر من خمس سنوات. ‏وكان هناك خمسة مرضى فقط لم يستفيدوا ولم يتركوا حقن الانسولين.



وتابع: ‏من الأعراض ‏الجانبية الأكثر انتشارا لهذا العلاج والتي ترتبط بعدد مرات أخذ جرعات الخلايا: اللوعة، التعب العام، الإسهال، فقر الدم، آلام البطن، وأعراض جانبية أخرى مرتبطة بالأدوية المثبتة للمناعة.



وذكر ان هناك محاولات عديدة من مجاميع علمية مختلفة بالعالم أشهرها مجموعة بروفيسور دوغلاس ميلتون من جامعة هارفارد الذي توصل لحقن الخلايا الجذعية (stem cell-derived therapy، VX-880) القادرة على افراز الانسولين بمرضى النوع الأول للسكر، وكانت نتائجه الأولية مبشرة، حيث أوقف مريض تقريبا حقن الانسولين.



وزاد د.الضاحي في تصريحه: ان النوع الأول من السكر يصيب الإنسان في سن مبكرة وعادة ما تتوقف في هذا المرض البنكرياس عن الإفراز السليم بشكل حاد وسريع مما يؤدي إلى الحاجة لحقن الانسولين مدى الحياة.



وتحتل الكويت المركز الأول عربيا والمركز الثالث عالميا في نسبة الإصابة بهذا المرض، وعادة ما يحتاج المصاب بالنوع الأول من السكر إلى اخذ الانسولين عن طريق الحقن التي قد يصل عددها إلى أربع إبر باليوم. كما يمكن اخذ الانسولين عن طريق مضخة الانسولين التي تضخ الانسولين تحت الجلد بشكل مستمر خلال اليوم.



‏وتوفر الكويت العلاج المجاني من ابر الانسولين ومضخـــات الانســولين للمصابين بهذا المرض منذ سنوات عديدة.