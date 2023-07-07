بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية القمر المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مالاوي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.