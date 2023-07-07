عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن جاهزية 5361 قسيمة سكنية في مدينة المطلاع السكنية لإيصال التيار الكهربائي إليها وسيرتفع العدد إلى 6860 قسيمة الأسبوع المقبل إضافة إلى عدد من المباني العامة في 6 ضواح. وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس إنها تنسق مع وزارة الكهرباء والماء لفحص الأعمال لإيصال التيار الكهربائي لنحو 1499 قسيمة سكنية في الضاحيتين 6N و9N.



وأضافت أنه تم الانتهاء من إيصال التيار إلى 3265 قسيمة سكنية في الضواحي N10 وN8 وN7 وهي القسائم السكنية المغذاة من محطات التحويل الفرعية المرتبطة بالمحطات الرئيسية H4 و3A و3D و3F إلى جانب جاهزية عدد آخر من القسائم، مشيرة إلى استمرارها في أعمالها للانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم السكنية بالضواحي الواقعة بين N6 وN11 قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مبينة أن الجدول الزمني المقرر لنهاية هذه الأعمال في ديسمبر المقبل. وذكرت أن الضاحية N8 أصبحت الأولى في اكتمال وصول التيار الكهربائي إليها ويمكن لجميع المواطنين القاطنين فيها التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم السكنية والضاحية n11 ستتبعها في اكتمال وصول التيار الكهربائي قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنها ستستقبل طلبات إصدار شهادة إيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية المعلن عنها ‏عبر تطبيق «سهل» بداية من الأحد المقبل.