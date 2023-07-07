

القاهرة - ناهد إمام



قال وزير المالية د.محمد معيط إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداء مميزا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة حتى نهاية مايو الماضي نحو 6.8 تريليونات جنيه. وأكد وزير المالية أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.



جاء ذلك خلال استعراض معيط لتقرير حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في 2019 حتى نهاية مايو الماضي، مشيرا إلى أن هذه المنظومة المتطورة تعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.



وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من إصدار 4.2 ملايين بطاقة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.