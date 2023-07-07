وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى جميع الوزراء بشأن إجراءات تعيين الوظائف القيادية.



وقال د.الدمخي، في مقدمة السؤال الموجه إلى 15 وزيرا: بناء على مرسوم رقم 15 سنة 1979 وقرار مجلس الوزراء 303 لسنة 1989 بشأن إجراءات تجديد وتعيين الوظائف القيادية وقرار مجلس الوزراء 128 لسنة 1995 بشأن التجديد للقياديين.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ عدد القياديين الذين انتهت مراسيم تعيينهم في جميع الجهات الحكومية والتابعة ومازالوا على رأس عملهم.



2 ـ تزويدي بالإجابة بحسب الجدول المرفق بحيث يتم توضيح أسماء القياديين وتاريخ مراسيم تعيينهم وانتهائها بالإضافة إلى تاريخ التجديد لهم وفق التالي: الاسم ـ تاريخ التعيين ـ تاريخ التجديد ـ تاريخ الانتهاء.