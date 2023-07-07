في وقت تتعثر فيه منصة تويتر بالفعل، وجه مارك زوكربيرغ صاحب مجموعة «ميتا» ضربة أخرى إلى منافسه إيلون ماسك مالك «تويتر»، وأطلق خدمة «ثريدز» المصاحبة لإنستغرام، في خضم المنافسة المحتدمة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا.



وتواصل شبكة التواصل الجديدة «ثريدز» انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر، مع انضمام الملايين إليها، في حين أرجئ وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية. وأطلقت الخدمة في 100 بلد وهي تعمل من دون إعلانات وتشكل أكبر تحد لـ «تويتر» التي تتخبط في سلسلة من المشاكل، بعد فرض المزيد من القيود على متابعيها. وكتب زوكربيرغ رئيس ميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد «لنبدأ الآن.. مرحبا بكم في ثريدز» وحاز في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب. وقال في منشور لاحق «٣٠ مليون مشترك بحلول الصباح، أشعر كأنها بداية شيء خاص ولكن الكثير من العمل ينتظرنا». وردا على تعليق احد المتابعين أنه سرعان ما سيقوم بنشر الإعلانات على التطبيق مثل باقي تطبيقاته، قال زوكربيرغ «سنركز أولا على جودة المنتج، وعندما نصل الى المليار مشترك نبحث في المال».



ويشبه التطبيق الجديد، تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، ولكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة. ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق، وفقا لمنشور لميتا على مدونة. وقال المنشور إن التطبيق متاح في أكثر من 100 دولة على كل من متجر تطبيقات «آب ستور» الخاص



بـ «آبل» ومتجر «غوغل بلاي». وبينما تم إطلاق «ثريدز» كتطبيق مستقل، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إليه بواسطة بيانات دخولهم إلى إنستغرام ومتابعة نفس الحسابات، مما يجعله إضافة سهلة لأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا لإنستغرام.



وقال داني هيوسون، رئيس التحليل المالي في شركة الاستثمار «إيه.جيه بيل»: «لا يسع المستثمرين إلا أن يكونوا متحمسين بعض الشيء إزاء احتمال وجود قاتل لتويتر حقا لدى ميتا».



وتناول زوكربيرغ، في منشوراته اللاحقة على «ثريدز»، تلك التحديات، وكتب «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح. آمل أن ننجح نحن». وحصلت علامات تجارية مثل بيلبورد وإتش.بي.أو ونتفليكس على حسابات في غضون دقائق من تدشين التطبيق، وكذلك فعل مشاهير مثل شاكيرا وچنيفر لوپيز وهيو جاكمان إضافة إلى وسائل إعلام مثل «واشنطن بوست» و«رويترز» و«ذي إيكونوميست» ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس. وبناء على تفقد «رويترز» للتطبيق، يبدو أنه لا يعرض أي إعلانات.



يأتي إطلاق «ثريدز» بعد أن تبادل زوكربيرغ وماسك انتقادات لاذعة لأشهر، بل وهددا بخوض نزال واقعي في قفص لفنون القتال المختلطة في لاس فيغاس.



«الأنباء» على المنصة الجديدة



أطلقت «الأنباء» حسابها في المنصة الجديدة «ثريدز» في يومها الأول، وذلك لمتابعة وبث الأخبار والفعاليات المهمة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، في مواكبة لبدء التطبيق الجديد.