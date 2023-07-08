أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بإضافة Midwestern University الى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها في الولايات المتحدة.

وجاء في القرار:



مادة أولى



تضاف جامعة Midwestern University الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يوليو 2014م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية ببرنامج Doctor of Pharmacy (PharmD).

مادة ثانية



يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة



يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة



على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.