يرى الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي، أن إنجازاته في باريس سان جرمان لم تحظ بالقدر الكافي من التقدير من جانب الجماهير الفرنسية، لكنه يتفهم أسباب ذلك.



وقال مبابي في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» «الناس في فرنسا رأوني وأنا أكبر، رأوني طوال الوقت في باريس سان جرمان أو المنتخب الوطني، ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، لذا بالنسبة للناس هذا أصبح شيئا عاديا».



ويرى مبابي أن حقيقة لعبه في باريس سان جرمان «لا تساعد» نظرا لكونه ناديا مستقطبا.



وأضاف: اللعب في باريس لا يساعد كثيرا، لأنه فريق منقسم وناد منقسم.. لذا بالطبع يجذب القيل والقال. وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان في يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما.



ولكي يستفيد سان جرمان ماديا من مبابي عليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال ناصر الخليفي رئيس سان جرمان هذا الأسبوع «لا يمكن أن نسمح برحيل واحد من أفضل لاعبي العالم مجانا».



وطلب سان جرمان من مبابي تحديد مصيره بحلول 31 الجاري، لكن اللاعب لم يتطرق إلى مصيره مع النادي الفرنسي أو إمكانية انتقاله الى ريال مدريد، واكتفى بالقول «أنا متعطش للانتصارات، لا أريد أن أكون مجرد جزء من فريق يتواجد فقط من أجل المنافسة».



وأوضح «لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جرمان»، الذي خرج على يد بايرن ميونيخ من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمته في جولتي الذهاب والإياب.



من جهته، يرى رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، أن كلمات مبابي صادمة، وتمثل انتهاكا لكل اللاعبين الحاليين والمدربين وجماهير النادي.



وبحسب وسائل إعلام، قال الخليفي عندما قرأ التصريحات «إذا كان هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟».