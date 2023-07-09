صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة الجديدة. جاء في المرسوم:
مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالاضافة الى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.
3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
4 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.
5 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير المالية أثناء غيابه.
6 - يقوم وزير المالية بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
7 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
10 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.
11 - يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.
12 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير التعليم بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير التعليم أثناء غيابه.
15 - يقوم وزير المالية بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.