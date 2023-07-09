جامعة الشرق الأوسط الأمريكية تحتل المركز الأول على الجامعات الخاصة والحكومية في الكويت والمركز 29 عربياً

التقدم العالمي المتميز والمستمر يعد اعترافاً بجودة تعليم AUM ويؤكد على مكانتها الإقليمية في قطاع التعليم العالي



أقامت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في حرمها الجامعي احتفالاً خاصا، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الأول في الكويت للسنة الثالثة على التوالي، حيث إنها بهذا التصنيف تحتل المركز الأول على الجامعات الخاصة والحكومية في الكويت، والمركز 29 عربيا. بالإضافة الى مواصلة تقدّمها عالميا من مرتبة 701-750 في سنة 2023 إلى مرتبة 671-680 من أصل 1500 جامعة مصنفة، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة QS العالمية لسنة 2024QS World University Rankings .



حضر الاحتفال الآلاف من طلاب AUM وخريجيها، وقد تضمن الاحتفال العديد من الفعاليات، وقد كان فرصة ليحتفي الطلبة والخريجون بتفوق ونجاح AUM، والذي تمثل في هذا الإنجاز. وهذا التقدم العالمي المتميز والمستمر يعد اعترافا بجودة تعليم الجامعة، ويعزز سمعتها كمؤسسة تعليمية رصينة، ويؤكد على مكانتها الإقليمية في قطاع التعليم العالي.



كما أن هذا الاحتفال يحفز الطلاب على تحقيق المزيد من النجاحات، ويدعم الروح الجامعية والفخر لديهم لانتمائهم الى جامعة ناجحة ومرموقة، حيث إن المرتبة التي حصلت عليها AUM تضعها ضمن أفضل 45% من الجامعات المصنّفة في إصدار 2024.



الجدير ذكره، أن تحقيق مثل هذا الإنجاز العالمي، الذي تجريه مؤسسة QS العالمية السنوي لأفضل جامعات العالم، هو اعتراف دولي بالتزام الجامعات بتقديم مستوى تعليمي عالمي، وبرامج أكاديمية تواكب أعلى معايير الجودة، كما أنه يعكس جهود الجامعات وسعيها الدائم للارتقاء في مستوى التعليم العالي على الصعيد العالمي.



بدورهم، عبّر طلاب AUM عن فرحتهم بإنجاز جامعتهم ومحافظتها على المركز الأول محليا، وتقدمها المتواصل عالميا، فمن جهته، تحدث الطالب حمد الحربي(هندسة كهربائية) قائلا: «فخور بحصول جامعتي على المركز الأول محليًا للسنة الثالثة على التوالي. أما بالنسبة لفعاليات الاحتفال بهذه المناسبة المميزة، فدائمًا ما تبهرنا AUM باحتفالاتها التي تخرجنا من أجواء الدراسة الروتينية. وأود أن أشكر جامعتي أيضًا على جهودها المستمرة في تحقيق مراكز كهذا ودعمها المستمر لنا لننال شهادة جامعية قوية بعد التخرج».



أما بالنسبة للخريج أسامة الزايد(هندسة صناعية) فقد أعرب عن فخره بمحافظة AUM على مكانتها كأول جامعة في الكويت للسنة الثالثة على التوالي. وأضاف: «AUM علمتنا الكثير. وبفضلها استطعت أن أصل الى ما أنا عليه الآن».



أما الخريجة دانة المرزوعي، تخصص هندسة كهربائية، فقد أشارت إلى أن ما تعلمته خلال دراستها في AUM هو السبب الأول والأساسي لتطور مشروعها ووظيفتها بشكل عام.



وقد عبرت الطالبة بدور العوضي، تخصص هندسة كهربائية، عن فخرها بانتمائها الى جامعة AUM، متمنية التوفيق والتقدم دائما للجامعة.

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