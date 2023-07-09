ما الخطة الكاملة لإنشاء الجامعات الجديدة والموعد النهائي لتنفيذها وأين وصلت جميع مراحلها من حيث الإنجاز خصوصاً مع التوسع العمراني وظهور مناطق جديدة توجب تنقّل الطلبة لمسافات طويلة؟



قدم النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير التعليم د.حمد العدواني جاء في مقدمته:



مع التوسع العمراني وظهور مناطق جديدة وبعضها تبعد اكثر من ساعة ونصف الساعة بالسيارة عن جامعة الكويت.



وطالب افادته بالآتي:



1 ـ هل تـوجد خطة لوزارة التعليـم فـي فــتح جامعات جديدة في مـحـافظتي الـجـهـراء والأحـمـدي؟



2 ـ هل توجد خطة لفتح افرع لجامعة الكويت في محافظتي الجهراء والأحمدي؟



3 ـ في حال الإجابة بنعم للسؤالين رقمي 1 و2، يرجى تزويدنا بالآتي:



أ ـ الخطة كاملة.



ب ـ الموعد النهائي لتنفيذ الخطة.



ج ـ أين وصلت الخطة من حيث التنفيذ؟



كما قدم النائب متعب الرثعان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بخصوص ميزانية ومصروفات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.



وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:



1 ـ ميزانية الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن السنة المالية 2022/2023.



2 ـ مصروفات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن السنة المالية 2022/2023.







