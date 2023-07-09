هل استرشدتم بدراسة احتياجات سوق العمل المتوقعة من تخصصات كلية الصحة العامة؟

وجه النائب د.محمد المهّان سؤالا إلى وزير التعليم د.حمد العدواني بشأن مدى صحة إغلاق كلية الصحة العامة، وضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة والأسس والمعايير وراء هذا القرار.



ونص السؤال على ما يلي:



في ظل زيادة عدد المستشفيات واحتياجها للكوادر الطبية، ورد إلى علمي توجه جامعة الكويت إلى إغلاق كلية الصحة العامة وضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة، ولما لهذا القرار ـ إذا صح ـ آثار سلبية كبيرة كنقص الكوادر الطبية، بالإضافة إلى سوء وضع جامعة الكويت وتصنيفها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل المعلومات المتعلقة بإغلاق كلية الصحة العامة وتكليف اللجان لتحقيق ذلك صحيحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من قرارات إلغاء كلية الصحة العامة والتوصيات المتخذة والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان المكلفة بذلك ومحاضرها والتوصيات الصادرة عنها.



2 ـ ما الأسس والمعايير القانونية والآراء الصادرة من جامعة الكويت والتي تستند إليها لإغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟



3 ـ هل شكلت لجنة مختصة للنظر في شأن إغلاق كلية الصحة العامة وضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يشمل أسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية والإدارية ومسمياتهم الوظيفية وشهادات الخبرة.



4 ـ هل أخذت إدارة جامعة الكويت أو اللجنة المذكورة رأي أي من أعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من المراسلات في هذا الشأن، وبما يثبت طلب رأي أعضاء هيئة التدريس.



5 ـ هل استرشدتم بدراسة احتياجات سوق العمل المتوقعة من تخصصات كلية الصحة العامة؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة منها.