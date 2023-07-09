شن إيلون ماسك مالك تطبيق «تويتر» هجوما مضادا غير مباشر على غريمه مارك زاكربيرغ صاحب شركة «ميتا»، في إطار الحرب التكنولوجية المستعرة بين المليارديرين. وسخر ماسك من التطبيق الجديد «ثريدز» الذي أطلقه زاكربيرغ الأربعاء الماضي وحصد عشرات ملايين المشاركات في غضون أيام قليلة. ورد ماسك على أحد المغردين الذي وصف «ثريدز» بـ «المهرج» الذي يمتطي أكتاف «انستغرام»، وكتب عبر حسابه في «تويتر»، انه تحليل دقيق، قائلا «تطبيق ثريدز مجرد إنستغرام من دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن التعطش للصور هو السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص هذا التطبيق». وقال كذلك تعليقا على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني «باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة». وتابع في تغريدة أخرى تعليقا على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة «تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زاكربيرغ».



من جهة أخرى، تحدثت تقارير اعلامية عن أن «تويتر» يختبر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية «الفيديو» عبر الرسائل المباشرة، والتي ستوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء. وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه «تويتر» تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى «تويتر» لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.