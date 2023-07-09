عبدالعزيز الفضلي



انتهت المناطق التعليمية من تشكيل فرق عمل متخصصة في مكافآت الأعمال الممتازة للعام الميلادي 2022م.



في هذا الإطار، أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان بشأن الموافقة على تشكيل الفرق على ضرورة الالتزام بضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية وتعديلاته وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.



وأوضح السلطان أنه يتم تشكيل فريق عمل واحد في كل منطقة تعليمية مع تكليف قطاع التعليم العام بإعداد مشروعات القرارات وذلك اعتبارا من صدور القرار ولمدة 3 أشهر، على أن يختار رئيس كل فريق الأعضاء بحيث لا يزيد عددهم على 10 مع عدم اضافة أي عضو الى فريق العمل الا بموافقة وكيل الوزارة، مشيرا إلى ضرورة تكليف رئيس كل فريق بعرض نتائج أعمال فريق العمل ومحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز على اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بعد الانتهاء من المهام المكلف فيها الفريق، مضيفا: لا يحق لفريق العمل تشكيل أي فرق عمل فرعية او لجان.