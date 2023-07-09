أعلنت إيران مقتل اثنين من عناصر الشرطة وأربعة مهاجمين اثر مهاجمة مسلحين وانتحاريين مركزا للشرطة في إقليم «سيستان وبلوخستان».



ووقع الهجوم في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوخستان التي شهدت بعض أكثر الاحتجاجات دموية خلال موجة من الاضطرابات في أنحاء البلاد العام الماضي بسبب وفاة فتاة كردية أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.



وقال التلفزيون الرسمي إن «الإرهابيين الأربعة جميعا» والشرطيين لقوا حتفهم خلال المداهمة.



وتقول منظمات حقوقية إن أقلية البلوخ، التي يقدر عدد أفرادها بنحو مليوني شخص، تواجه التمييز والقمع منذ عقود.



وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى هجوم إرهابي تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق نار على طريق.



وتحدثت وكالة «تسنيم» أيضا عن انفجارين على الأقل وأن المهاجمين كان لديهم أحزمة ناسفة. وطبقا لما ذكرته وكالة «ارنا» الإيرانية للأنباء، تمت السيطرة على الوضع، بعد وصول قوات الأمن إلى الموقع.



وقال مسؤول إقليمي رفيع المستوى ذكر في وقت لاحق في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن المهاجمين أطلقوا مفرقعات نارية.