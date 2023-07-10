تقدم النواب فارس العتيبي، ماجد المطيري، مبارك الحجرف، خالد المونس، وبدر نشمي باقتراح برغبة بتعديل العلاوة الدورية للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100%. وجاء في الاقتراح: نص المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية في مادته رقم 20 على أنه «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام ديوان الخدمة المدنية».



ونظرا لارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر الكويتية المتوسطة والمحدودة الدخل، وانطلاقا من الحرص على حماية الأسر الكويتية في مواجهة الغلاء المستمر في نواحي الحياة كافة وتطبيقا للمبادئ الدستورية التي نصت على دور الدولة في صيانة دعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة، جاء هذا المقترح بتعديل قيمة العلاوة الدورية للفئات الأقل في ترتيب الوظائف والتي تمثل الغالبية العظمى من الموظفين المدنيين في الدولة.



لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة، مع إعطائه صفة الاستعجال بشأن تعديل العلاوة الدورية للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100% حسب الجدول المرفق.