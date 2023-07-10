الشايع: الصفقة تعكس التزام الشركة بتنويع الفرص ودخول قطاعات جديدة



رتبت شركة بيت رساميل للاستثمار المحدودة، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية صفقة بقيمة مليون دولار أميركي لصالح مستثمرين في شركة Padel Mates السويدية الرائدة في إدارة الملاعب والنوادي المتخصصة برياضة البادل والتي تعمل حاليا في 14 دولة حول العالم بما في ذلك الكويت.



وتشكل هذه الصفقة فرصة للشركة السويدية Padel Mates على توسيع نشاطها وتعزيز تواجدها في السوق المحلي والأسواق الدولية الأخرى.



وتعكس هذه الصفقة الاستثمارية ثقة «رساميل» الكبيرة بقدرات شركة Padel Mates على تحقيق النجاح والنمو المستدام، بما سيصب في مصلحة المساهمين على جميع المستويات في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل النجاح الكبير الذي تشهده رياضة البادل في الفترة الأخيرة في الكويت ودول المنطقة والعالم.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل التزام الشركة بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تعد المحرك الرئيسي والأساسي للنشاط الاقتصادي في العديد من الدول على مستوى العالم، مبينا أن هذا الأمر يأتي في إطار إستراتيجية الشركة القائمة على اقتناص الفرص المناسبة حال وجودها التي تعود بالمنفعة عليها وعلى جميع المستثمرين لديها.



وأفاد بأن «رساميل» ماضية بإستراتيجيتها التوسعية والدخول في قطاعات جديدة تتيح لها تحقيق تنويع في مصادر الدخل، كاشفا عن أن الصفقة مع «Padel Mates» تؤكد قدرة الشركة على الدخول في استثمارات مع شركات عالمية يمكن من خلالها تبادل الخبرات وتنمية الاقتصاد المحلي.



وأضاف مساعد نائب الرئيس إدارة رأس المال الجريء صالح الشايع، أن ترتيب هذه الصفقة بقيمة مليون دولار يأتي في ظل الإقبال الكبير على ممارسة رياضة البادل في السوق الكويتي من قبل الشباب، ونظرا للنمو الكبير الذي تشهده عوائد هذه اللعبة على صعيد الملاعب والنوادي المتخصصة بها، ووسط التوقعات بتحقيق المزيد من النمو على هذا الصعيد مستقبلا.



وتابع أن الاستثمار الجديد يعكس الثقة الكبيرة التي توليها «رساميل» بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر نجاح إستراتيجية الشركة القائمة على عقد صفقات تؤكد التزامها بمنح جميع أصحاب المصلحة لديها فرص عوائد متنوعة وتشجع المستثمرين على الدخول إلى قائمة العملاء لديها.