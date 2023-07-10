المرزوق: المجمع سيكون علامة فارقة في دعم مسيرة الكويت التنموية

سيتواكب مع تطلعات المتسوقين والزوار الباحثين دوماً عن تجربة فريدة

يمتد على أكثر من 106 آلاف متر مربع ويضم علامات تجارية مرموقة

مواقف سيارات خاصة مكونة من 4 طوابق تتسع لأكثر من 2300 سيارة

علامتا «إيكيا» و«أبيات» تستحوذان على مساحات إيجارية كبيرة بالمشروع

7 صالات دور عرض «سينسكيب» السينمائية ستقدم أحدث الأفلام العالمية





تخطو مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات في الكويت، اليوم خطوة فريدة من نوعها من خلال توفير تجربة غير مسبوقة في السوق الكويتي، حيث سيتم افتتاح واحد من أبرز المجمعات التجارية غير التقليدية في البلاد، والذي سيحمل اسم «ذا ويرهاوس الكويت». وتعتزم مجموعة التمدين افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2023.



ويقع «ذا ويرهاوس الكويت» بمنطقة جنوب الصباحية في موقع استراتيجي مواز لطريق الملك فهد، ويمتد على مساحة أرض تتجاوز 106 آلاف متر مربع، وتم تجهيزه بالعديد من الأقسام والخدمات المميزة.



وسيوفر المجمع لرواده فرصة محاكاة عالم متكامل من الاختيارات المتنوعة في مكان واحد، كونه مصمما بطريقة مبتكرة بالتعاون بين مجموعة التمدين وإحدى الشركات العالمية الرائدة في التصميم المعماري.



وتستلهم هندسة المجمع المعمارية الفريدة تجربة مختلفة حيث يأتي تصميم «ذا ويرهاوس الكويت» ليكون بمنزلة سلسلة شبيهة بالمستودعات الصناعية التي تتصل بانسيابية تامة وتمتاز كل منطقة فيه بتنوع غني وإتقان من حيث الشكل والمضمون.



ويوفر المجمع أكثر من 170 وحدة تحوي أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي، فيما يستحوذ عملاقا الأثاث المنزلي في الكويت «إيكيا» و«أبيات» على مساحات إيجارية كبيرة بالمشروع، ليكون بذلك فرع «إيكيا» في «ذا ويرهاوس الكويت» الأكبر في البلاد، ويضم مشروع «ذا ويرهاوس» أيضا معارض متعددة للسيارات توفر أحدث الموديلات.



أما فيما يخص مرافق الترفيه، يضم مجمع الويرهاوس 7 صالات دور عرض «سينسكيب» السينمائية الرائدة في مجال العرض والتوزيع السينمائي في الكويت، والتي ستكون بانتظار الرواد لمشاهدة آخر وأحدث الأفلام العالمية، هذا بالإضافة إلى مركز الترفيه العائلي «وندر زون» الذي يوفر سلسلة من الألعاب المسلية للأطفال.



ولضمان سلاسة الزيارة، تم تخصيص ما يزيد على 2300 موقف للسيارات ضمن مواقف متعددة الأدوار تتألف من 4 طوابق متصلة مباشرة بالمجمع التجاري عن طريق جسرين للمشاة.



وتعقيبا على قرب افتتاح المشروع «ذا ويرهاوس الكويت»، أكد محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين القائمة بإدارة التصميم والتنفيذ، أن هذا المشروع عبارة عن فكرة جديدة كليا تضاف إلى السوق الكويتي من حيث المضمون والتصميم، إذ إن «ذا ويرهاوس الكويت» سيعيد صياغة مفهوم التسوق والترفيه بشكل يتواكب مع تطلعات المتسوقين والزوار الباحثين دوما عن تجربة فريدة، لاسيما أنه سيلبي جميع احتياجات وتطلعات أفراد العائلة، وفئات وشرائح المجتمع من جميع الأعمار.



وقال المرزوق: نحن في مجموعة التمدين من خلال هذا المشروع وانطلاقا من خبرتنا الطويلة عبر سلسلة المشاريع التي قمنا بإنجازها أو التي مازالت قيد مرحلة الانشاء والتجهيز، نذكر منها على سبيل المثال: «مول 360»، ومجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، والكوت مول، وسوق الكوت، والخيران مول، وغيرها، حيث اننا نعمل على توفير مساحة جديدة من شأنها أن تجمع أكبر قدر ممكن من الخيارات التجارية، والترفيهية، والتسوقية المبتكرة وغير النمطية تحت سقف واحد، كما اعتبر أن المشروع سيسهم وبلا أدنى شك في نقل واقع تجارة البيع بالتجزئة إلى مستويات وآفاق جديدة تواكب التوسع في المناطق الحضارية الجديدة، إلى جانب الزيادة المتسارعة في النمو السكاني الديموغرافي.



واختتم المرزوق مؤكدا أن «ذا ويرهاوس الكويت» سيكون علامة فارقة في دعم مسيرة الكويت التنموية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتلبية تطلعات المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووكلاء العلامات التجارية العالمية، إلى جانب تشكيل متنفس جديد للمتسوقين الباحثين عن وجهة جديدة تأخذهم إلى حيث يريدون وتمنحهم كل ما يطمحون إليه بسهولة ويسر من ناحية التسوق والترفيه.